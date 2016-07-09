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انتخاب إبراهيم غالي أميناً عاماً لجبهة البوليساريو

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انتخاب إبراهيم غالي أميناً عاماً لجبهة البوليساريو انتخاب إبراهيم غالي أميناً عاماً لجبهة البوليساريو

إبراهيم غالي ( أرشيفية)

انتخب المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو بالأغلبية الساحقة اليوم السبت، إبراهيم غالي أميناً عاماً للجبهة ورئيساً لما يطلق عليه جمهورية الصحراء الغربية، خلفاً للراحل محمد عبد العزيز الذي وافته المنية في 31 مايو (أيار) الماضي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، حصل غالي على 1766 صوتاً من مجموع 2895 المعبر عنها، حيث تم إلغاء 64 صوتاً مقابل 65 صوتاً محايداً، في حين بلغ عدد المشاركين في المؤتمر 2433.

وكان الناطق باسم المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو، الذي انطلق أمس الجمعة بولاية الداخلة (بمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف الجزائرية)، قال إن إبراهيم غالي هو المرشح الوحيد لمنصبي الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، على حد وصفه.

ويعتبر غالي من أبرز قيادات جبهة البوليساريو حيث كان أول أمين عام لها في بداية سبعينيات القرن الماضي، كما تولى حقيبة الدفاع في حكومة الصحراء الغربية لمدة 16 عاماً، فضلاً عن شغله منصب سفير في أسبانيا والجزائر لفترة طويلة.
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