تشكيل #في_القمة - البلدوزر لـ في الجول: أنطوي يقود الأهلي وعبد المنعم يحرس المرمى

ما هو التشكيل الأنسب للأهلي في القمة المقبلة؟ سؤال وجهه FilGoal.com لنجوم الكرة المصرية ويجيب عنه مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق.

ويرى مجدي عبد الغني أن الأهلي ينبغي أن يبدأ بجون أنطوي في الهجوم، وبحراسة للمرمى من أحمد عادل عبد المنعم، في حين يبقى عماد متعب على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل مجدي عبد الغني للأهلي أمام الزمالك كالتالي

حارس: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: صبري رحيل - أحمد حجازي - رامي ربيعة - أحمد فتحي

الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - مؤمن زكريا - رمضان صبحي - وليد سليمان

الهجوم: جون أنطوي

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 34 الختامية لبطولة الدوري.