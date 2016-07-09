صراع الصفقات - سموحة يظفر بلاعب شبيبة القبائل ' هجوم ناري في الموسم المقبل '

تعاقد نادي سموحة مع بانو دياوارا البوركيني بشكل رسمي قادما من نادي شبيبة القبائل.

وأعلن النادي السكندري عن توصل فرج عامر رئيس النادي لاتفاق نهائي مع مهاجم الفريق الجزائري، لضمه.

ووقع دياوارا على عقد لمدة 4 مواسم مقبلة، ليكون ثالث مهاجم يتعاقعد معه سموحة في الموسم المقبل.

وكان سموجة قد تعاقد من قبل مع الثنائي أحمد رؤوف وأحمد جعفر مهاجما النادي المصري وبتروجيت، بالإضافة لامتلاكه بالفعل حسام سلامة "باولو" هداف الدوري في الموسم السابق والذي اقترب جدا من الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

يذكر أن اسم ديوارا ارتبط بالانضمام لفريقي الأهلي والزمالك أيضا، إلى أن سموحة نجح في ضمه بالنهاية.