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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا مع فرصة لتكون السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر والمساء والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا بعد الظهر والمساء خاصة فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون غربية - شمالية غربية / 20 - 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء تصل 40 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. متوسط الموج الى مضطرب احيانا خاصة غربا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمس وست أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و 37 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و48 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة 37 دقيقة.


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    42      30              85       15 .
> دبي                        42      32              90       25 .
> الشارقة                   43      29              90       25.
> عجمان                    43      29              90       25.
> أم القيوين                44       28             85        25 .
> رأس الخيمة             44       28             85        25 .
> الفجيرة                   37       32             95       50.
> العين                     45       32              70       15 .
> ليوا                       46      28               70       15 .
> الرويس                  41      30               85       20 .
> السلع                    41       30               80       25.
> دلما                      40      31               85       35 .
> طنب الصغرى             38      32               85       40 .
> طنب الكبرى             38      32               85       40 .
> أبوموسى                38       32               85       40.
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