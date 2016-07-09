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الوفد: مجلس الشيوخ الإيطالى استبق نتائج تحقيقات قضية «ريجيني»

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الوفد: مجلس الشيوخ الإيطالى استبق نتائج تحقيقات قضية «ريجيني» الوفد: مجلس الشيوخ الإيطالى استبق نتائج تحقيقات قضية «ريجيني»

حزب الوفد

أعرب النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، عن استياء الحزب من القرار الذى أتخذه مجلس الشيوخ الإيطالى والخاص بإيقاف تزويد بقطع غيار للطائرات الحربية على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.

وقال فؤاد، فى تصريحات صحفيه له اليوم السبت، إن القرار جاء متعجلًا واستبق نتائج التحقيقات بما يدفع الأمر برمته إلى منعطف لم نكن نتمناه، وقد يؤدى إلى نتائج سيئة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد فؤاد، أنه من صالح الجميع استمرار التعاون بين الجهات القضائية فى البلدين للوقوف على تطورات التحقيقات الجارية، وصولًا إلى صاحب المصلحه فى إفساد العلاقة بين مصر وإيطاليا بارتكابه هذه الجريمة البربرية الشنعاء ليس فقط فى حق مواطن إيطالى، بل فى حق البشرية كلها.

وأشار المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إلى ضرورة تجاوز الأزمة التى فجرتها بعض وسائل الاعلام الإيطالية، والتى استندت فى معلوماتها لصفحات مشبوهة يديرها أعداء الشعب المصرى، لإحداث الوقيعة بين الشعبين المصرى والإيطالى.

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