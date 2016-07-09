24 ساعة لإستكشاف معالم السياحة في "فرانكفورت"

تعدّ فرانكفورت مدينةً عالميّةً ومركزاً هاماً للأنشطة الثقافية والسياحية. "سيدتي نت" يرافقك بجولة على أشهر المعالم السياحية في المدينة:

"مركز المدينة القديمة": هو يمتدّ على شكل مربع غير منتظم، وتتوسّطه نافورة جذابة، فهو الساحة العامّة الأكثر ازدحاماً للمشاة، وموطن العديد من مناطق الجذب السياحي، وهو مجمع مؤلف من 11 مبنى قديماً، يعود تصميمه إلى الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر. ويشمل مبنى Rathaus، فضلاً عن المتحف التاريخي الذي تأسّس سنة 1878، مع مجموعاته المتعلّقة بالتاريخ الثقافي الغني في "فرانكفورت" من العصور الوسطى إلى العصر الحديث.

منزل ومتحف غوته: هو المكان الذي وُلد فيه الكاتب الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته في 28 أغسطس/آب 1749، وعاش فيه حتى 1765. هناك العديد من الغرف لاستكشافها، من الديكور الفخم لغرفة الطعام في الطبقة الرئيسة إلى غرفة الكتابة التابعة لـغوته في الطبقة العلوية حيث الكثير من أعماله المبكرة، ومعرض يحوي 14 غرفة تعرض أعماله الفنية.

دار الأوبرا القديم: شُيّد في سنة 1880 على الطراز الإيطالي في عصر النهضة، وقد دمّر خلال الحرب العالمية الثانية، وأُعيد افتتاحه في سنة1981 باعتباره من المراكز التي تستضيف الحفلات الموسيقية الأكثر أهمية في المدينة.

حديقة النخيل: تعتبر أكبر حديقة نباتية في ألمانيا، إذ تجذب بعضاً من كبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك بافالو بيل. وتحوي الحديقة مجموعة من المعروضات النباتية في الهواء جنباً إلى جنب مع عدد من الدفيئات الزراعية التي تحتوي على أنواع النباتات شبه الاستوائية والاستوائية. وتقدّم أيضاً المرافق الترفيهية، مثل: ركوب الزوارق وملعب للأطفال.

3 فنادق لميزانيات متفاوتة:

- "جميرا فرانكفورت": يقع الفندق في قلب مدينة "فرانكفورت"، وعلى بعد خطوات من شارع التسوّق "زيل" الرئيس. وهو مخصّص للأثرياء بما يقدم من وسائل ترفيه. وتشتهر الغرف والأجنحة الفسيحة بإطلالات خلابة على أفق المدينة وتلال "تاونوس"، وتزيّن جميع الغرف لوحات ضخمة للفنان المعاصر هارتفينغ إبرسباخ. من جهة ثانية، تقدّم المأكولات الموسمية في مطعم "ماكس أون وان".

- "رومرز": يقع على بعد أقل من 5 دقائق سيراً على الأقدام من محطة "فرانكفورت" المركزية، ويوفّر غرفاً أنيقة مؤثثة بأثاث خشب ذي ألوان داكنة دافئة. ويمكن للنزلاء الدخول إلى مركز الـ"سبا" العصري في الطبقة العلوية، والتمتع بمأكولات المطعم العالمي.

- "أكسبو فرانكفورت": يقع في وسط المدينة، على مسافة دقيقة من شارع التسوق "زيل". تحوي جميع الغرف أرضيات من الخشب الداكن وصناديق للودائع، كما تتضمن مرافق لإعداد المشروبات الساخنة، بالإضافة إلى الصحف والمجلات المجانية.