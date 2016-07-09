لو أم لأول مرة.. تعرفى على أسباب النزلات المعوية وطرق علاج طفلك منها

خلال فصل الصيف يكون الأطفال الأكثر عرضه للأمراض والمشاكل ومنها النزلات المعوية فما هو هذا المرض، وما أسبابها وطرق العلاج والوقاية منها؟

ويجيب عن هذه التساؤلات الدكتور "ناصر أبو شحاتة" استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، قائلا: "من أهم علامات النزلات المعوية هو حدوث قىء وإسهال للطفل، وقد يسبقها حدوث رشح وارتفاع فى درجة الحرارة. ويعتبر الالتهاب الفيروسى هو السبب الرئيسى فى إصابة الأطفال بالنزلات المعوية أو الإصابة بفيروس الروتا.

وأضاف: "علاج النزلات المعوية المناسب للأطفال هو إعطاء الطفل السوائل بكثرة لتجنب الإصابة بالجفاف وفى الحالات القصوى للمرض يمكن إعطاء الطفل محلول معالجة الجفاف، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية وتجنب الرضاعة الصناعية".

وأشار الدكتور "ناصر" إلى أنه يمكن إعطاء الطفل تغذية بسيطة هى عبارة عن بطاطس مسلوقة أو الجزر المسلوق أو التفاح المهروس مع تجنب عصير التفاح والبسكويت المملح كما هو شائع.

وحذر استشارى طب الأطفال من إعطاء الطفل أدوية منع الإسهال وكذلك أدوية القىء لأنهما يعملان على تخليص الأمعاء من كل الإفرازات الضارة بالجسم، وتستمر النزلات المعوية لفترة تتراوح ما بين 2-5 أيام، ومن الضرورى عدم إعطاء الطفل أى مضاد حيوى طالما كان يعانى من النزلات الفيروسية، ويمكن تجنب كل هذه المتاعب بإعطاء الطفل تطعيم للروتا والذى يؤخذ على 3 جرعات وهى نقط تؤخذ فى الفم عن عمر شهرين، و4 أشهر، و6 أشهر.

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