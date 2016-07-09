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قاوم حساسية الصدر بالسالمون والجزر.. وابعد عن المشروم

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قاوم حساسية الصدر بالسالمون والجزر.. وابعد عن المشروم قاوم حساسية الصدر بالسالمون والجزر.. وابعد عن المشروم
حساسية الصدر أو الربو من الأمراض الشائعة فى ، إذ تصيب ما يقرب من 9 ملايين شخص، ويحدث ذلك غالبا بسبب التلوث والعوامل الوراثية، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة التى تساهم فى مكافحة حساسية الصدر، وذلك حسبما نشر بموقع "موجز القراء" الأمريكى، وتشمل:

1.الأسماك الزيتية مثل السالمون والسردين والماكريل، نظرا لغناها بالأوميجا-3 الذى يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات تساهم فى الحد من التهابات الشعب الهوائية، وهى من أكثر الأعراض الشائعة لنوبات الربو.
>2.الخضروات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير، وبعض الفواكه مثل التوت نظرا لأن هذه الأطعمة غنية بفيتامين "ج" الذى يقوى المناعة ويساهم فى الحد من أعراض الربو.
>3.اللبن غنى بالمغنسيوم، والذى يعد من أفضل المعادن التى تقاوم أعراض الربو.
>4.الجزر: غنى بمركب البيتاكاروتين، الذى يتحول إلى فيتامين "أ"، وهو يعد من مضادات الأكسدة القوية التى تقوى المناعة وتخفف أعراض حساسية الصدر.
>5.الأفوكادو: غنى بالجلوتاثيون، وهو مضادات الأكسدة القوية التى تحمى الأغشية المبطنة للرئة من التلف.

وأضاف التقرير أنه يجب الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والفواكه المجففة والمشروم لأنها تزيد من أعراض حساسية الصدر سوءا.


>- أستاذ صدر: 9 ملايين مريض ربو بمصر وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الصدر

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