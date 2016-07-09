ضبط عناصر المشاجرة بين 4 عائلات و 10 بنادق آلية في حملة مكبرة بسوهاج

مراسل«ONA»:

> وقعت مشاجرة بين 4 عائلات بسوهاج ، وهم “العتلات ” و”العبيد” و”الجبور” و”عبد الرحمن”، بالعسيرات ، وألقت القوات الامنية ، القبض علي عناصر المشاجرة .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بقيام حملة مكبرة بدائرة مركز شرطة العسيرات برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب والعميد مدير إدارة البحث الجنائي بالاشتراك والعقيد رئيس فرع الأمن العام ضمت مأمور وضباط وحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ، إستهدفت أطراف المشاجرة بين عائلتي ” العتلات” و ” العبيد” في واقعة المحضر رقم 464 إداري المركز لسنة 2016 بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة المركز، وكذلك أطراف المشاجرة بين عائلتي ” الجبور – عبد الرحمن”، في واقعة المحضر رقم 1539 – إداري المركز لسنة 2016 بناحية المساعيد – دائرة المركز .

تم ضبط المأذون بضبطهم وتفتيشهم ومنازلهم وهم ، “أحمد كمالي محمد كمالي” 32 سنة – حاصل علي ليسانس أصول دين وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 42574 وعدد ” 20 ” طلقة من ذات العيار والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1539 إداري مركز العسيرات لسنة 2016 .

> و”محمود السيد محمد سليمان”، 52 سنة – عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 2-103 KA وعدد ” 25 ” طلقة من ذات العيار ، و”عبد العزيز محمود حفني”، 19 سنة عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 3531527 وعدد ” 11 ” طلقة من ذات العيار ، و”عبد الله إبراهيم محمد أحمد”، 18 سنة عامل وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 757108 وعدد ” 20 ” طلقة من ذات العيار .

سامي عمر محمد أحمد عبد الرحمن 38 سنة سائق وجميعهم يقيمون بناحية المساعيد – دائرة مركز العسيرات وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 69007 وعدد ” 25 ” طلقة من ذات العيار

وإستهداف المأذون بضبطهم وتفتيش منازلهم وضبط الأسلحة النارية وتبين عدم تواجد المتهمين بالمنازل وهم كل من ” أحمد سيد محمد سليمان”، 41 سنة – عامل وعثر بمسكنه بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 25013387 ، و”علاء عثمان عبد الحميد”، 28 سنة – عامل وعثر بمسكنه بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 59739 وعدد ” 25 طلقة من ذات العيار ، و”كمالي أحمد كمالي” 61 سنة – عامل وعثر بمسكنه بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 1970 ، و”رضوان محمد رضوان”، 55 سنة – مزارع وعثر بمسكنه بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 3751522 ، و”محمد عبد الحميد حفني”، 35 سنة – عامل وجميعهم يقيمون بذات الناحية وعثر بمسكنه بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 75172 .

وضبط “علي عبد الغني إبراهيم هلالي”، 68 سنة – عامل ويقيم بناحية جزيرة أولاد حمزة – دائرة المركز وبحيازته خزينة لبندقية آلية فارغة من الطلقات .