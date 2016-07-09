الصحة : إحالة 150 من الفرق الطبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفيات المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إحالة 150 من الفريق الطبى بالمحافظات للتحقيق، لتغيبهم عن العمل ثانى أيام العيد، جاء ذلك خلال مرور مديري مديريات الشئون الصحية على المستشفيات للتأكد من تطبيق خطة التامين الطبى لاحتفالات العيد، تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب، رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة، أنه تم إحالة 12 من الفريق الطبي بالشرقية للتحقيق بمستشفيات صدر الزقازيق، القرين المركزى، الزوامل، مشتول السوق، كما تم احالة كلًا من مديرى مستشفى الصالحية الجديدة والزومال للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم، وايضًا تم إحالة جميع أطباء قسم الكلى بالمستشفى العام بالزقازيق لنفس السبب.

وأضاف ” الخطيب “، أنه تم إحالة طبيبين بالبحيرة من العاملين بمستشفى الدلنجات المركزي، وإحالة مدير مستشفى أدكو المركزي ونائبه للتحقيق، لعدم تواجدهم بالعمل، كما تم إحالة 5 من الفريق الطبى بمحافظة البحر الأحمر بمستشفيات الغردقة العام وسفاجا المركزى، كما تم إحالة ممرضتين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفيات ابو قير المركزى وصدر المعمورة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم إحالة 7 من الفريق الطبى بالجيزة بمستشفيات التحرير العام، والوراق المركزي، وإحالة مدير الطوارئ بمستشفى صدر الجيزة للتحقيق، أما بمحافظة القليوبية فتم تحويل 3 أطباء بمستشفى منشأة القناطر المركزي للتحقيق ، فيما تم تحويل 3 بالوحدات الصحية بكفر الشيخ للتحقيق لتغيبهم ايضًا.

وتابع “مجاهد” أنه تم تحويل 4 من الفريق الطبى بمحافظة مطروح للتحقيق بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، أما بمحافظة أسوان فتم تحويل ممرضة بمستشفى كوم امبو المركزي للتحقيق، وبمحافظة أسيوط تم تحويل ممرضتين بمستشفى أبنوب للتحقيق لذات السبب، هذا وبمحافظة الإسماعيلية تم تحويل 4 من الفريق الطبى أيضًا للتحقيق بسبب التغيب عن العمل بمستشفيات القصاصين المركزى، والتل الكبير، والإسماعيلية العام.

وأوضح ” مجاهد “، أنه بمحافظة بنى سويف تم تحويل 17 من الفريق الطبى للتحقيق بمستشفيات ناصر المركزي، واهناسيا المركزي، وببا المركزي، سمساطا المركزي، أما بمحافظة سوهاج فتم تحويل مدير مستشفى ساقلته المركزي ونائبه للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل، فيما تم إحالة 19 من الفريق الطبى بمحافظة دمياط بمستشفيات رمد دمياط، حميات دمياط ، ميت ابو غالب المركزي، الزرقا المركزي، عزبة البرج المركزي.

وأشار إلى إحالة 3 أطباء للتحقيق لتغيبهم بمحافظة جنوب سيناء بمستشفيات سانت كاترين ودهب ، أما بمحافظة الوادى الجديد فتم إحالة مدير مستشفى الداخلة العام للتحقيق لتغيب 4 أطباء، وبمحافظة الغربية تم إحالة 17 من الفريق الطبي للتحقيق للتغيب عن العمل، وذلك بمستشفيات المحلة، وسمنود المركزي، والمنشاوي العام.

وتابع ” مجاهد ” أنه تم إحالة 15 من الفريق الطبي بمحافظة الفيوم للتحقيق لنفس السبب، بمستشفيات الفيوم العام، وسنورس المركزي، و اطسا المركزي، وتم إحالة 15 من أعضاء الفريق الطبى للتحقيق بمستشفيات بركة السبع، تلا المركزي، سرس المركزي، منوف العام، تلا المركزي، الباجور، فيما تم إحالة 12 من الفريق الطبي بمحافظة المنيا للتحقيق بمستشفيات الصحة الإنجابية بمطاي، رمد ملوي، ملوي العام ، بني مزار المركزي ، حميات بنى مزار، العدوة ، مركز طبي مطاي،ديراموس المركزي.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، قد كلف جميع مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالمرور بانفسهم على جميع المستشفيات، للتأكد من تطبيق خطة الوزارة التى قد تم الإعلان عنها مسبقًا، للتامين الطبى للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد على ضرورة إرسال تقرير يومي خلال احتفالات العيد من جميع المديريات إلى مكتبه، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع من يتغيب عن العمل أو التقصير فى حق المريض المصري بالمستشفيات.