جابر نصار: مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت مليون و127 ألف مريض فى 2015

كشف التقرير السنوى لأداء مستشفيات جامعة القاهرة عن عام 2015، الذى أعدته وحدة الإحصاء والسجلات الطبية لمستشفيات جامعة القاهرة، عن حجم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 31/12/2015، متضمنا بيانات تفصيلية عن عدد الأسرة والقوى العاملة وتوزيع المرضى فى وحدات الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، إلى جانب مؤشرات كفاءة الأداء فى الأقسام المختلفة بكل مستشفى من مستشفيات جامعة القاهرة خلال الفترة التى شملها التقرير.

وكشف التقرير السنوى أن عدد الأسرة بمستشفيات جامعة القاهرة بلغ 3 آلاف و842 سريرا موزعة على مستشفيات، المنيل الجامعى قبلى وبحرى، والأطفال الجامعى اليابانى، والأطفال الجامعى بالمنيرة، والطوارئ، وأمراض النساء والتوليد، والأمراض الباطنة، ومركز علاج الأورام، ومركز علاج القصورالكلوى، ومركز طب الحالات الحرجة، ومركز قصر العينى لأمراض الكلى، والمركز القومى للسموم، ووحدة رعايات العمليات بالمنيل الجامعى.

وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صحفى له اليوم، السبت، إن تقرير أداء المستشفيات الجامعة عن عام 2015، أظهر أن عدد المترددين على العيادات الخارجية فى مستشفيات جامعة القاهرة عن عام 2015 بلغ مليون و127 ألف مريض غالبيتهم فى العيادات الخارجية بمستشفى المنيل الجامعى، وبلغوا 522 ألفا و225 مريضا، يلى ذلك مستشفى الأطفال بالمنيرة 232 ألف و483 مريضا، ثم مستشفى الأطفال اليابانى 109 ألف و279 مريضا.

وأشار التقرير إلى أن أعداد مرضى الدخول الذين تم حجزهم بالأقسام الداخلية لتلقى العلاج فى كافة مستشفيات الجامعة خلال عام 2015 بلغ 230 ألف و893 مريض بمعدل 19 ألف، و241 مريض فى الشهر، من بينهم 33 ألفا و300 مريض بمستشفى النساء والتوليد، و32 ألف و233 مريضا بمستشفى المنيل الجامعى، و23 ألفا و62 مريضا بمستشفى الأطفال اليابانى، وجاء فى التقرير أن أكثر المحافظات التى يتوافد منها المرضى على مستشفيات جامعة القاهرة هى محافظة الجيزة التى بلغ عدد المرضى المترددين منها على مستشفيات الجامعة بلغ 233 ألف مريض، يليها القاهرة بـ132 ألف مريض و338 مريضا، ثم القيلوبية 17 ألفا، والفيوم 14 ألفا.