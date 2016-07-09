الشرطة تكثف جهودها بحثًا عن فتاة مريضة نفسيًا متغيبة في سوهاج‎

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج من جهودها، للعثورة علي فتاة تغيبت منذ 4 أيام من منزلها بناحية الشورانية دائرة مركز المراغة، بسبب مرورها بمرض نفسي.

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، من محمود ع. ا. ، 22 عام، عامل، ويقيم بدائرة المركز، بغياب شقيقته آية ع. ا. ، 27 عام، حاصلة على دبلوم تجارة، وتقيم بذات الناحية، عن المنزل بتاريخ 5 الجاري، وأضاف بأنها تعاني من مرض نفسي ونفي الشبهة الجنائية.

وأتخذت كافة إجراءات النشر عن المتغيبة بأوصافها، وتم التنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2915 إداري المركز لسنة 2016، وجاري العرض علي النيابة العامة.