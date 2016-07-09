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عرب يدشنون هاشتاج"السعودية ملح تويتر" للتصدى لحملة مسيئة للمملكة

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عرب يدشنون هاشتاج"السعودية ملح تويتر" للتصدى لحملة مسيئة للمملكة عرب يدشنون هاشتاج"السعودية ملح تويتر" للتصدى لحملة مسيئة للمملكة
دشن عدد من المغردون العرب فى موقع التدوينات القصرة "تويتر" هاشتاج "السعوديون ملح تويتر"، للتعبير عن رفضهم لحملة مسيئة للسعوديين تطالب بحظرهم من الموقع الأكثر تفضيلا لدى أبناء المملكة.

وتفاجأ المغردون السعوديون النشطون على "تويتر" بمؤازرة كبيرة من مغردين عرب من مختلف الدول العربية، لاسيما دول الخليج العربى، خلال تصديهم لحملة مسيئة شارك فيها عشرات الآلاف من المغردين.

وتقول وسائل إعلام خليجية، إن القصة بدأت يوم الخميس الماضى، عندما دشن نشطاء على "تويتر" هاشتاج "#حظر_السعوديين_وعدم_الرد" ، ليتحول إلى عنوان يتم من خلاله الإساءة للسعوديين ومملكتهم إلى درجة السب والشتم.

ورغم محاولة المغردين السعوديين الدفاع عن أنفسهم فى الهاشتاج نفسه، إلا أن محاولتهم لم تجدى نفعاً أمام سيل من التغريدات المؤيدة للحملة التى تدعو فى جزء منها إلى حظر المتابعين السعوديين أو إلغاء متابعتهم من قبل المؤيدين للحملة.

لكن الصورة تغيرت الجمعة، بعد أن أنشأ مغردون سعوديون هاشتاج مضادا بعنوان "#بكل_فخر_انا_سعودى" ليجد طريقه إلى صدارة قائمة أكثر المواضيع المتفاعلة فى على موقع "تويتر".

وساهم مغردون عرب فى رفع عدد التغريدات فى الهاشتاج إلى أكثر من 60 ألف تغريدة، ليتجاوز بذلك عدد تغريدات المؤيدين للحملة المسيئة التى اختفت تدريجياً من واجهة موقع "تويتر" ويعلن السعوديون النصر فى المعركة الافتراضية التى هيمنت على كل الموضوعات الأخرى يومى الخميس والجمعة.

ورغم تعدد التعليقات التى شارك فيها المغردون العرب خلال دفاعهم عن المملكة وشعبها، إلا أن جملة "السعوديون ملح تويتر" كانت الأكثر استخداماً من قبل المغردين الذين يتفق توصيفهم مع تقارير متخصصة بمواقع التواصل الاجتماعى تقول إن المغردين السعوديين هم الأنشط فى الموقع على مستوى العالم.

وتقول وزارة الداخلية السعودية باستمرار إن مجموعات منظمة تدار من خارج البلاد، تستهدف الإساءة للمملكة وإثارة الفتنة فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر الشائعات أو جر السعوديين إلى نقاشات معينة، ومن ثم الإيحاء لهم بوجود قسم كبير يؤيد رأى معين من خلال سيل من التغريدات التى تطلقها تلك المجموعات.


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