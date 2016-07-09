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وسائل إعلام جزائرية: اختيار إبراهيم غالى أمينا عاما لجبهة البوليساريو

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وسائل إعلام جزائرية: اختيار إبراهيم غالى أمينا عاما لجبهة البوليساريو وسائل إعلام جزائرية: اختيار إبراهيم غالى أمينا عاما لجبهة البوليساريو
ذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه تم اختيار إبراهيم غالى أمينا عاما لجبهة البوليساريو، خلفا للراحل محمد عبد العزيز، مؤكدة أن قرار الاختيار جاء بعد انسحاب جميع المرشحين فى انتخابات الأمانة العامة لجبهة البوليساريو، موضحة أن الإعلان الرسمى عن الأمين العام الجديد لجبهة البوليساريو سيكون خلال ساعات.

وأعلنت جبهة البوليساريو، نهاية مايو الماضى، وفاة زعيمها محمد عبد العزيز عن عمر ناهز 68 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، فى بيان صحفى، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن الجبهة أعلنت الحداد لمدة 40 يومًا على وفاة عبد العزيز الذى تولى زعامة الحركة عام 1976.

وحسب المادة 49 من القانون الأساسى لجبهة البوليساريو، يتولى رئيس المجلس الوطنى منصب الأمين العام حتى انتخاب خلف له فى مؤتمر استثنائى يعقد فى ظرف 40 يوما من وفاة الرئيس، حسب الوكالة.


>وفاة محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو بعد صراع مع المرض
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