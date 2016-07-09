استخدامات غير تقليديّة لطلاء الأظافر

لطلاء الأظافر استخدامات غير تقليدية قد لا تخطر ببالك، وتفوق استعمالاته التجميلية، ومن أبرزها:

1. منع النظارة من الارتخاء. كيف؟ بعد شدّ البراغي الصغيرة جيداً في النظارة، طبّقي طلاء الأظافر الشفّاف عليها، لمنعها من الانزلاق عن أنفك.

2. منع الثقب الظاهر على الجوارب النايلون من الامتداد، وذلك عبر وضع القليل من مزيل طلاء الأظافر الشفّاف على الثقب.

3. عند وضع القليل من طلاء الأظافر الشفّاف على طرف الخيط، والانتظار قليلاً حتى يجفّ، يسهل إدخال الأخير في الإبرة.

4. إن دهن الجزء المقطوع من الملابس الـ"دانتيل" بالطلاء الشفّاف يمنعها من التفكّك، إلى أن تتمّ حياكتها.

5. الحؤول دون تمدّد الشقّ الظاهر على زجاج المرآة، بعد طلاء الأخير بطلاء الأظافر الشفّاف.

6. إخفاء تقشّر كعب الحذاء، بعد تطبيق طلاء أظافر من لون مشابه عليه.