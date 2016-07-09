ما سبب هجوم الجمهور السعودي على مريم حسين؟

تصدر هاشتاغ جديد في السعودية، ينتقد الممثلة الإماراتية من أصل عراقي مريم حسين، بعنوان #كلنا_ضد_مريم_بيفور6، بعد نشر محادثات خاصة بينها وبين فتاة تسمي نفسها «بيفور آند أفتر» على إنستغرام.

الهاشتاغ الذي خرج عقب اختراق حساب مريم حسين على إنستغرام، هاجم الممثلة العراقية متهماً إياها بالإساءة للفتيات السعوديات؛ إذ نشر الهاكر فيديو لمحادثة بينها وبين «بيفور آند أفتر»، تطالبها الأخيرة بعدم الرد على الهجوم عليها، وتتحدث عن وقوفها إلى جانبها في أزمتها مع الجمهور السعودي، على الرغم من مهاجمتها لها في العلن أمام رواد التواصل الاجتماعي، في خطوة أراد منها مخترق الحساب أن يوضح كيف اتفقت الاثنتان على التعامل مع الأزمة.