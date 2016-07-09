زراعة القليوبية: 232 الف طن قمح اجمالى ما تم توريده من المزارعين

أعلن المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنتهاء موسم توريد القمح هذا العام، وأن الكميات التى تم توريدها من المزارعين وصلت 232 ألف طن على مستوى المحافظة مشيرا أن معدل إنتاج الفدان 18 إردبا.

وأشار نعيم، فى بيان له اليوم، إلى أن الكميات الموردة منهم 151 ألف طن من إنتاج القليوبية و83 ألف طن من خارج القليوبية فى مقابل أن أنتجت المحافظة 429 ألف طن العام الماضى مشيرا أن هذا يعنى انخفاض نسبة توريد القمح بمعدل 50% عن العام الماضى، مضيفا أن المحافظة حصلت على القمح من خارجها بموجب كشوف معتمدة من المديريات بالمحافظات.

زراعة القليوبية": توريد 107 ألف طن قمح لشون المحافظة حتى الآن

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