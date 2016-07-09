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بالصور.. الأنبا كاراس مطران المحلة يهنئ محافظ الغربية بالعيد

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بالصور.. الأنبا كاراس مطران المحلة يهنئ محافظ الغربية بالعيد بالصور.. الأنبا كاراس مطران المحلة يهنئ محافظ الغربية بالعيد
تقدم الأنبا كاراس مطران المحلة وتوابعها بالتهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وشعب الغربية، والشعب المصرى.

وزار الأنبا كاراس مطران المحلة المحافظ فى مكتبه اليوم السبت، مقدما التهنئة، ومتمنيا أن يعم الخير والسلام على مصرنا الغالية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة.
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