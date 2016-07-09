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مارجريت عازر تدين انتهاكات الشرطة الأمريكية ضد متظاهرى «دالاس»

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مارجريت عازر تدين انتهاكات الشرطة الأمريكية ضد متظاهرى «دالاس» مارجريت عازر تدين انتهاكات الشرطة الأمريكية ضد متظاهرى «دالاس»

مارجريت عازر

أدانت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين فى الولايات المتحدة الأمريكية والاعتداءات المتكررة من قبل الشرطة الأمريكية على المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان فى حادثة دالاس التى كشفت عن الوجه دموى للولايات المتحدة الأمريكية، وإدعاءهم الفضيلة رغم ممارستهم العنف سواء فى داخل بلادهم أو خارجها.

وقالت عازر، فى بيان لها اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتشدق دائمًا وتطالب بالحريات وتناشد الدول الحفاظ على الحريات وعدم انتهاك حقوق الإنسان وهى بعيدة كل البعد تماماً فى أسلوبها فى التعامل مع المتظاهرين وتنتهك الآن حريتهم وسحلهم دون مراعاة لحقوق الإنسان مما أدى إلى خروج المواطنين بمظاهرات احتجاجية ضد الأسلوب العنيف وتعديات الشرطة ضدهم.

وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا يطالبون الدول بعدم الاعتداء على المتظاهرين والحفاظ حقوق الإنسان، ولكنهم الآن يتجاهلون حقوق الإنسان ولا يعرفونها تماماً، فى الوقت الذى استخدمت فيه قوات الشرطة الأمريكية أبشع إجراءات العنف وتعدياتها على المتظاهرين مما أدى إلى مقتل ثاني أمريكي أسود على يد الشرطة خلال 48 ساعة.

وطالبت، الجمعيات الحقوقية المصرية والدولية إدانة كل ما يحدث من انتهاكات وأعمال عنف وقتل من قبل السلطات الأمريكية وعدم الصمت عن الأحداث العنصرية التى شهدها دالاس الأمريكية.

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