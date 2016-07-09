كاميرون: سنزيد عدد جنودنا في شرق أوروبا لردع روسيا

صرح رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون -خلال مؤتمر صحفي- اليوم السبت، أن بريطانيا ستزيد عدد جنودها في الجانب الشرقي من أوروبا، لردع روسيا ضمن حلف شمال الأطلسي، مضيفًا “سنواصل الحوار مع روسيا لمنع سوء التفاهم”.

وأضاف كاميرون، خلال تصريحاته “نحن قوة معتبرة في حلف شمال الأطلسي وسنصرف 170 مليار إسترليني خلال السنوات العشر المقبلة”، مؤكدًا أن “الإجماع في حلف شمال الأطلسي هو ضرورة الحوار مع روسيا”.

وأشار كاميرون أن بريطانيا ستستثمر في موضوع الردع النووي خصوصًا عبر غواصات نووية رادعة، كما أشار إلى أن البرلمان البريطاني سيجري استفتاء في 18 يوليو الجاري بشأن الاستثمار في هذا المجال.

وأكد كاميرون “لن يكون لي أي دور في انتخابات رئاسة حزب المحافظين المقبلة”.

وقال رئيس الحكومة البريطاني “صحيح أننا سنخرج من الاتحاد الأوروبي ولكن سنقوي علاقاتنا بدول حلف شمال الأطلسي” لافتًا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني أنها تدير ظهرها لأوروبا.