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“نافاس” مهدد بالغياب عن ريال مدريد في السوبر الأوروبي

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“نافاس” مهدد بالغياب عن ريال مدريد في السوبر الأوروبي “نافاس” مهدد بالغياب عن ريال مدريد في السوبر الأوروبي

كيلور نافاس

أصبحت مشاركة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لاعب ريال مدريد، في مباراة السوبر الأوروبي بين النادي الملكي بطل دوري الأبطال، ونادي إشبيلية بطل الدوري الأوروبي، المقرر إقامتها الشهر المقبل محل شك، بعد عدم تعافيه من العملية الجراحية  في قدمه اليسرى.

ويقوم “نافاس” بعمل جلسات علاج مرتين في اليوم، ولكن حسب الوضع الحالي فإن كيكو كاسيا سيحرس مرمى الفريق في السوبر الأوروبي، لأن الجهاز الفني لن يخاطر أبدًا إن لم يكن حارس الفريق الأساسي جاهزًا، حسبما ذكرت صحيفة الماركا الأسبانية.

ويذكر أن “نافاس”، أصبح الحارس الأساسي لنادي ريال مدريد منذ بداية الموسم الماضي، وساهم في فوز الفريق بلقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه.

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