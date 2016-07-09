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يورو 2016.. كلاتنبرغ حكمًا لمباراة النهائي بين فرنسا والبرتغال

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يورو 2016.. كلاتنبرغ حكمًا لمباراة النهائي بين فرنسا والبرتغال يورو 2016.. كلاتنبرغ حكمًا لمباراة النهائي بين فرنسا والبرتغال

مارك كلاتنبرغ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، حكمًا للمباراة النهائية بين فرنسا والبرتغال، في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، المقامة في فرنسا، والمقرر إقامتها فدًا الأحد على دو فرانس في سان داوني.

وحم “كلاتبنرغ”، ثلاث مباريات في “اليورو”، جمعت بين بلجيكا وإيطاليا، والتشيك وكرواتيا، وسويسرا وبولندا.

ويذكر أن “كلاتنبرغ”، 41 عام، قاد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، في المباراة التي فاز بها النادي الملكي بركلات الحظ الترجيحية، وبإختياره لقيادة المباراة النهائية لليورو، أصبح ثاني حكم في التاريخ يقود نهائي دوري الأبطال واليورو في عام واحد، بعد البرتغالي بدرو بروينسا عام 2012.

 

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