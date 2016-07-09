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شرطة الشارقة تناشد المسافرين إلى تأمين مساكنهم قبل السفر

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شرطة الشارقة تناشد المسافرين إلى تأمين مساكنهم قبل السفر شرطة الشارقة تناشد المسافرين إلى تأمين مساكنهم قبل السفر

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى الحرص على التسجيل في خدمة "أمني من أمن جاري" لتأمين مساكنهم قبل السفر إلى الخارج، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تعرضها للسرقة والتعدي في غيابهم، ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على الحد من جرائم السرقة والتعدي التي قد تتعرض لها بعض المساكن في غياب أصحابها خلال هذه الفترة.

وأوضحت شرطة الشارقة أن تعاون أفراد المجتمع ومشاركتهم في حماية مساكن جيرانهم أثناء غيابهم عنها أمر في غاية الأهمية عن طريق التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة على مسكن الجار الغائب، وإسناد الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها على أكمل وجه، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة والطمأنينة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وبيّنت القيادة العامة لشرطة الشارقة طريقة الاشتراك بخدمة (أمني من أمن جاري) عن طريق تعبئة استمارة، حيث يمكن الحصول على الاستمارة من خلال موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة الإلكتروني www.shjpolice.gov.ae أو مراكز خدمة العملاء بمراكز الشرطة الشاملة.

كما أشارت إلى أن تدابير حماية المنازل يجب أن تمتد كذلك إلى الاحتياطات التي تحول دون وقوع الحرائق وتأمين مصادر الغاز والكهرباء وإيقاف الأجهزة الكهربائية والوحدات الإلكترونية إلى جانب آخر من الأمور التوعوية الضرورية التي ينبغي أن يتخذها المسافرون على الطرق البرية، تشتمل التأكد من صلاحية المركبة والإطارات والحمولة المناسبة والتجهيزات المساعدة في حال تعطل المركبة والتدابير الخاصة

بحماية الأطفال وتأمين الراحة ووسائل السلامة الكافية لجميع أفراد الأسرة أثناء السفر بالمركبات.
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