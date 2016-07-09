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الوكالة الألمانية لسلامة الغذاء: شيكولاتة كيندر تحتوى على مواد مسرطنة

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الوكالة الألمانية لسلامة الغذاء: شيكولاتة كيندر تحتوى على مواد مسرطنة الوكالة الألمانية لسلامة الغذاء: شيكولاتة كيندر تحتوى على مواد مسرطنة
حذرت الوكالة الدولية لسلامة الغذاء الألمانية من وجود الهيدروكربونات العطرية والزيوت المعدنية فى منتجات شيكولاتة "كيندر" الإيطالية التى تعتبر أكثر شيكولاتة شهرة على مستوى العالم وتم سحبها من السوق لاحتوائها على مواد مسرطنة.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث السابق، على ما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعى ومواقع الأخبار العالمية فى الساعات الأخيرة عن شيكولاتة "كيندر" أحد منتجات شركة "فيريرو" الإيطالية العالمية.

وقال الناظر، "بعد أن راجعت مصادر الخبر تبين أن مصدر المعلومة هو هيئة بحثية ألمانية أهلية معنية بمراقبة سلامة الغذاء وقد أعلنت أن هذه النوعية من شيكولاتة تحتوى على زيوت معدنية قد تكون مسببة للسرطان ونصحت بسحب هذه الشيكولاتة من الأسواق".

وأشار مدير مركز البحوث السابق، إلى أن مثل هذه التحذيرات لابد أن تؤخذ مأخذ الجد من الجهات الصحية المسئولة وضرورة التأكد من هذه النتائج خاصة أنه لم يصدر تصريح رسمى من الجهات الصحية الألمانية حتى الآن يؤكد أو ينفى هذه التحذيرات.

جدير بالذكر أن هذه المواد الكيميائية تستخدم فى تغليف المواد الغذائية ويعتقد أن لها تأثيرات مسببة للسرطان.


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