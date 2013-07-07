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أفضل طلاء لأظافر المراهقات

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أفضل طلاء لأظافر المراهقات أفضل طلاء لأظافر المراهقات

إذا كنتِ في سنِّ المراهقة، وتريدين تجربة كلّ ما هو جديد في عالم الأظافر، ولا تتوفَّر لديكِ إمكانيَّة زيارة مراكز التجميل المتخصصة، فلم لا تقومين بطلاء أظافرك بشكل عصريّ في منزلك؟
قومي بإحضار علبة من الطِّلاء الشَّفاف، وأخرى من حبات الكافيار أو الكريستالات المتعدّدة الألوان، فهي رائجة جداً هذا الصيف، وابدئي بوضع طبقة من الطِّلاء الشَّفاف، ثمّ اتبعيها بطبقة رقيقة من حبيبات الكريستال الملوَّنة؛ والنتيجة هي طلاء أظافر عصريّ وأنيق يتلاءم مع عمرك، ومع حيويَّة أيام الصيف المليئة بالنزهات والحفلات.

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سيدتي