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"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: فسخ تعاقد شاطئ النخيل بسبب زيادة حالات الغرق

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"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: فسخ تعاقد شاطئ النخيل بسبب زيادة حالات الغرق "السياحة والمصايف" بالإسكندرية: فسخ تعاقد شاطئ النخيل بسبب زيادة حالات الغرق
شهد شاطئ النخيل، بمنطقة العجمى بالإسكندرية، 8 حالات غرق، بسبب صعوبة السباحة الخاصة بطبيعة الشاطئ، وسط حالة شديدة من السخط والاستياء لرواد الشاطئ والوافدين إليه، وشكاوى من عدم وجود رايات وعلامات توضح أماكن السباحة أو غطاسين إنقاذ داخل الشاطئ، ومطالبات متكررة بضرورة إغلاق الشاطئ.

من جانبه، قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ بالإسكندرية ووكيل الوزارة، إن الشاطئ تابع حاليا لجمعية 6 أكتوبر ومخصص لتلك الجمعية، ولا يقع تحت إشراف المحافظة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تقدم بالفعل بطلب فسخ التعاقد لمحافظ الإسكندرية محمد عبد الظاهر، إلا أن الجمعية تظلمت وأعيد الأمر مرة أخرى إلى المستشار القانونى للمحافظة لدراسة فسخ التعاقد.

وأكد اللواء أحمد حجازى أنه جار حاليا استصدار قرار بالفسخ وعقب ذلك ستقوم الإدارة باستلام الشاطئ وتلافى كافة السلبيات به للحد من حالات الغرق.

بالصور.. "اغلقوا شاطئ النخيل" حملة على "فيس بوك" بعد تكرار حوادث الغرق.. مؤسس الحملة: غواصون حاولوا البحث عن جثة صديقى فوجدوا أخرى غارقة منذ 35 يوما.. وإدارة المصايف: الشاطئ آمن والشكاوى كيدية
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