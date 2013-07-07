حلول طارئة لبشرتك خلال دوام العمل

هل سبق لك أن واجهت حالة طارئة متعلّقة ببشرتك، خلال ساعات العمل؟ يصعب التعامل مع هكذا مشكلة في الأيّام العادية، ناهيك عن كونك في مكان العمل، حيث لا تتوفّر لك المستحضرات التي أنت بحاجة إليها. بعد التجربة الواسعة التي نتحلى بها في هذا المجال، تبيّن لنا أنّ كلّ ما أنت بحاجة إليه هي عدّة بسيطة لتصحيح أيّ شوائب قد تنجم عن البشرة.

للعيوب...

لتسوية أمر البثور غير المرغوب فيها التي تظهر بين ليلة وضحاها، أعيدي تطبيق علاج يُحارب البثور على المنطقة التي تعاني من هذا النوع من العيوب، وأنت جالسة على المكتب. حاولي ألا تغطّي المنطقة بالمكياج، ولكن إن كنت مضطرة إلى القيام بذلك، ضعي كميّة ضئيلة من الكونسيلر على العيب.

للبقع المقشّرة...

إن نسيت وضع كريم مرطّب في الليلة السابقة، أو كنت تعالجين طفحاً جلدياً معيّناً، جرّاء التعرّض لطقس قاسٍ، خبّئي مرهماً في جارور المكتب.

لبشرة باهتة...

بعد يوم طويل وعصيب في المكتب، قد تبدو بشرتك باهتة بعض الشيء. رشّي رذاذاً خاصّاً بالوجه خلال اليوم، لإعادة إحياء البشرة وإعادة تطبيق المكياج الأساسيّ.

للاحمرار وتهيج البشرة...

ضعي قطرات مضادة للالتهاب على البثور، وشاهدي كيف يختفي الاحمرار. يُمكن أيضاً استعمالها لإراحة العينين، عندما يتطلّب منك الأمر العمل لساعات طويلة.

للعيون المنتفخة...

إن تسبب الإكثار بشرب الكافيين بانتفاخ عينيك، اذهبي إلى الحمّام وطبّقي مرهم محاربة الانتفاخ على منطقة العينين.