النيابة تستمع إلى أقوال مصور مدير أمن الإسماعيلية المعتدى عليه من حسام حسن

تستمع نيابة قسم ثان الإسماعيلية تحت إشراف المستشار إسلام حمزة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، إلى أقوال أمين الشرطة "رضا عبدالمجيد أبوزيد" مصور العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية، فى المحضر رقم 6281 لسنة 2016 جنح ثان ضد حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى.

وكان مصور المديرية وصل منذ قليل إلى مقر نيابة قسم ثان الإسماعيلية بمجمع المحاكم للاستماع إلى أقواله فى واقعة التعدى عليه بالضرب وتحطيم كاميرا جهة عمله من حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، فى أرض ملعب النادى الإسماعيلى عقب انتهاء مباراة المصرى والمحلة.

وقال مصور العلاقات العامة فى محضر الشرطة، إنه فوجئ بالمدير الفنى للنادى المصرى يهجم عليه ويجرى خلفه والتعدى عليه بالضرب فى وجه وسحله فى أرض الملعب أمام آلاف المشاهدين دون أن يفعل شيئا له.

وأضاف فى أقواله أن حسام حسن لم يكتف بضربه وإهانته أمام الجماهير، بل قام بإتلاف الكاميرا الخاصة بجهة عمله وتحطيمها واختفاء كارت الميمورى الخاص بالكاميرا.

وأكد المصور فى أقواله أنه لم يعرف المدير الفنى من قبل حتى يحدث كل ما حدث له أمام الملايين من جماهير الكرة المصرية المشاهدين للمباراة على القنوات الفضائية.

جدير بالذكر أنه تم تحريز الكاميرا الخاصة بجهة عمل المصور وإثبات ما بها من إتلاف فى المحضر، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لمناظرتها.

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