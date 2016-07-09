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المرصد السورى: مقتل 930 شخصا خلال 41 يوما من العمليات العسكرية فى منبج

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المرصد السورى: مقتل 930 شخصا خلال 41 يوما من العمليات العسكرية فى منبج المرصد السورى: مقتل 930 شخصا خلال 41 يوما من العمليات العسكرية فى منبج
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره فى بريطانيا السبت، أن 930 شخصا قتلوا خلال 41 يوما من العمليات العسكرية فى منبج بريف حلب، بينهم أكثر من 160 مدنيا، نصفهم من الأطفال والنساء.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات العنيفة لاتزال مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية مدعمة بقصف طائرات التحالف الدولى من طرف، وتنظيم داعش الإرهابى من طرف آخر، فى حى الحزاونة بمدينة منبج فى ريف حلب الشمالى الشرقى، وسط استمرار القوات فى محاولاتها التقدم أكثر والسيطرة على نقاط استراتيجية تمكنها من تحقيق تقدم أكبر فى المدينة.

وأشار المرصد إلى أن ما لا يقل عن 17 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا فى هجومهم على منطقة قرب سد تشرين على نهر الفرات، من ضمنهم 3 فجروا أنفسهم بعربات مفخخة، ليرتفع عدد عناصر التنظيم الذين قتلوا فى العمليات العسكرية بمنطقة منبج وريفها منذ 31 مايو الماضى إلى 650 على الأقل، كما قتل أربعة من مسلحى قوات سوريا الديمقراطية فى مدينة منبج، ليرتفع عدد قتلاهم إلى 114 فى الفترة ذاتها.
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