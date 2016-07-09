القوات العراقية تسيطر على قاعدة "القيارة" الجوية جنوب الموصل

تمكنت القوات العراقية المشتركة السبت، من اقتحام قاعدة القيارة العسكرية الجوية جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق وانتزاع السيطرة عليها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، بإسناد من طيران التحالف الدولى.

وأكد محافظ نينوى نوفل سلطان العاكوب أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على مطار القيارة العسكرى وأن مسلحى داعش فروا عقب دخول القوات إلى قاعدة القيارة التى تبعد نحو 60 كم من الموصل.

وشرعت قوات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب فى اقتحام قاعدة القيارة العسكرية وحدث فرار جماعى لمسلحى داعش باتجاه مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وبدأت القوات المشتركة تنفيذ عملية عسكرية من محورين لتحرير قضاء الشرقاط ومطار ناحية القيارة، وسط قصف من طيران العراق والتحالف الدولى لمواقع مسلحى داعش.. وانطلقت يوم السبت 18 يونيو الماضى المرحلة الثانية لتحرير نينوى بمشاركة قوات "مكافحة الإرهاب"‬ والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى‬ وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيارة جنوب ‏الموصل بنينوى.

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