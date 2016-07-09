مدير هيئة تنشيط السياحة: نسبة الإشغال ثالث أيام العيد 49.5% بشرم الشيخ

قال إسلام نبيل، مدير إدارة هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، إن مدينة شرم الشيخ تشهد انتعاشة سياحية بمذاق مصرى خليجى أوكرانى.

وأضاف نبيل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإشغال تراوحت ما بين 13%‏ و16%‏ حسب أعداد وصول السائحين من الجنسيات التالية ما قبل عيد الفطر مصر أوكرانيا، سعودية، أردن، إيطاليا، تركيا، كويت، لبنان، جورجيا، كازخستان، جورجيا.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال أول يوم من عيد الفطر بلغت 21%‏، وثانى يوم من عيد الفطر وصلت نسبة الإشغال إلى 32%‏، وثالث يوم من عيد الفطر وصلت نسبة الإشغال إلى 49.5%.‏

وأوضح أن شرم الشيخ شهدت أثناء أيام عيد الفطر العديد من الحفلات التى يحييها نجوم مصريون وعرب وأجانب فى أماكن مختلفة، وجدير بالذكر أنه بجانب ما ذكرنا من جنسيات متوافدة سالفا، فقد توافدت أعداد كبيرة منذ بداية أيام العيد من عرب إسرائيل وعراقيين على جميع منتجعات المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأكد مدير هيئة تنشيط السياحة أن من المتوقع بعد عيد الفطر أن تستمر نسبة الإشغال بشكل نسبى اعتمادا على السياحة الداخلية والعربية لامتداد الإجازة الصيفية.

ووجه رسالة هامة مفادها أنه يجب على كل مصرى أثناء زيارته لأى مدينة سياحية مصرية أن يدرك أنه سفير لمصر أمام ما يوجد من جنسيات العالم، وأن أخلاقياتك وسلوكياتك تعكس الصورة التى تكون عليها بلدك والتى ينقلها السائحون الأجانب من حولك إلى بلدانهم عن بلدك مصر، فأى صورة تريد أن تظهر بلدك عليها أمام العالم؟! حافظ على سلوك النظافة أينما كنت - إياك والتحرش الجنسى أينما كنت - حافظ على الآداب المتبعة فى الأماكن العامة - حافظ على نظافة الشاطئ - حافظ على نظافة حمام السباحة بالفندق والآداب المتبعة - حافظ على الهدوء أثناء تناول الوجبات بمطعم الفندق - حافظ على السلوكيات الأخلاقية بشكل عام بما يعكس صورة طيبة عنك وعن بلدك فأنت سفير لمصر أمام العالم.

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