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"الشباب والرياضة" بالغربية تدشن مشروع "قرية المعرفة للإبداع والبحث العلمى"

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"الشباب والرياضة" بالغربية تدشن مشروع "قرية المعرفة للإبداع والبحث العلمى" "الشباب والرياضة" بالغربية تدشن مشروع "قرية المعرفة للإبداع والبحث العلمى"
أعلن محمد إسماعيل وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية، عن تدشين مشروع البحث العلمى لاستخراج الطاقات الإبداعية لدى الشباب، وتم الموافقة على إنشاء مكتب بعنوان تحت عنوان"قرية المعرفة للإبداع والبحث العلمي" على أن يكون مقره بديوان عام مديريه الشباب والرياضة بالغربية.

و أكد إسماعيل فى تصريحات له اليوم السبت أن فكره إنشاء المكتب بعد نجاح التجربة الفردية الحقيقية للبرنامج الرئاسى ،وتردد معظم شباب المحافظة للالتحاق بالبرنامج الرئاسى،فقرر تطوير الفكرة رسميا، بهدف تطوير وإظهار أبحاث شباب المدارس والجامعات والخريجين والاستفادة منها بشكل إيجابى فى تطوير المشروعات القومية.

وأضاف إسماعيل بأن الدولة عليها دورا لتحافظ على شباب المبتكرين والمخترعين ليكونوا ضمانه للمستقبل العلمى، ويساهموا بفتح آفاق علميه وصناعية جديدة وليكون البحث العلمى والصناعى والتكنولوجى منظما، ذلك لأن الاستثمار والنهوض بالمشروعات القومية من خلال البحث العلمى.

وأشار إسماعيل بأنه سيتم التنبيه والتأكيد على 271 مركز شباب و42نادى بالمحافظة،بوضع خطه شامله وبرنامجا لاستقبال شباب الباحثين ودعمهم ماديا ومعنويا،واستقبال أبحاثهم والتنسيق مع وزاره البحث العلمى من خلال مكتب "قرية المعرفة للإبداع والبحث العلمى "بديوان المديرية لتصبح قاطرة التنمية فى كافه المجالات.

"الشباب والرياضة بالغربية" تنظم دورة لذوى الاحتياجات الخاصة
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