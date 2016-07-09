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أهالى بالعريش يدشنون حملة لمواجهة سرقة حصة مياه 3 مدن

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أهالى بالعريش يدشنون حملة لمواجهة سرقة حصة مياه 3 مدن أهالى بالعريش يدشنون حملة لمواجهة سرقة حصة مياه 3 مدن
دشن عدد من أهالى مدينة العريش بشمال سيناء حملة شعبية لمواجهة ما أسموه بسرقة حصة مياه مدن "العريش والشيخ زويد ورفح".

وقال عماد البلك وعايش أبو حج، من القائمين على الحملة، إنهم يناشدون رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومحافظ شمال سيناء، ورؤساء مجالس المدن بالعريش ورفح والشيخ زويد، التدخل لأن مدن العريش ورفح والشيخ زويد تئن من العطش بفعل فاعل، وأن حصة هذه المدن من مياه الشرب تتم سرقتها، لاستخدامها فى رى المزارع.

وأضاف القائمون على الحملة أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد المتعدين، كما لم يتخذ إجراء فنى لحماية المياه وتأمينها ضد السرقة.


>تجدد الشكاوى من انقطاع المياه بقرى بئر العبد والشيخ زويد فى سيناء

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