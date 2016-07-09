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الرجال أصحاب واقعة ارتداء بدل رقص بالسويس غير أعضاء بفرقة قصر ثقافة الشرقية

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الرجال أصحاب واقعة ارتداء بدل رقص بالسويس غير أعضاء بفرقة قصر ثقافة الشرقية الرجال أصحاب واقعة ارتداء بدل رقص بالسويس غير أعضاء بفرقة قصر ثقافة الشرقية
قال محمد مرعى مدير عام قصور الثقافة بمحافظة الشرقية، اليوم، إن الرجال الذين ارتدوا بدل رقص فى حفل افتتاح سلسلة مطاعم كشرى، بمحافظة السويس، ليسوا أعضاء بفرقة فنون قصر ثقافة الشرقية.

وأضاف "مرعى" فى تصريح صحفى خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بعد علمه بما تردد حول قيام أعضاء بقصر ثقافة الشرقية، بارتداء بدل رقص سيدات أثناء المشاركة فى حفل افتتاح سلسلة مطاعم كشرى، قام بمتابعة الأمر، وتبين أن المشاركين فى الحفل من الرجال، من خارج فرقة فنون قصر ثقافة الشرقية.

وأشار "مرعى" أنه تبين عدم قيام أى من أعضاء فرقة فنون قصر ثقافة الشرقية، بمغادرة المحافظة خلال أيام عيد الفطر، وإحياء أى حفلات خارج الشرقية.

وكانت حالة من الغضب قد انتابت العديد من أبناء محافظة السويس، بعد مشاهدتهم رجالا يرتدون بدل رقص فى حفل افتتاح سلسلة مطاعم كشرى بمدينة السويس.


>بالفيديو والصور.. انتفاضة غضب بالسويس بعد ارتداء رجال "بدل رقص نسائية" فى افتتاح محل كشرى.. حملة شعبية تطالب بمعاقبة المنظمين.. والمنظمون: الراقصون أعضاء بفرقة فنون بقصر ثقافة الشرقية

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مصر 365

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