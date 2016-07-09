الغربية تبدأ فى حصر خطوط الضغط المتوسط للبدء بتعديل مسارها

خاطب رؤساء المراكز والمدن بالغربية رؤساء الوحدات المحلية، بعمل حصر لخطوط الضغط المتوسط المارة داخل الكتل السكنية بالقرى والمدن لتعديل مسارها، ورفعها واستبدالها بكابلات أرضيه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء باعتماد مبلغ 60 مليون جنيه على 3 سنوات.

وأكد رؤساء الوحدات المحلية أنه ورد إليهم إشارات من رئاسة المراكز بحصر الخطوط وبناءا عليه تم الحصر لأطوال أسلاك الضغط المتوسط والمار فوق المنازل فى كافة القرى والعزب، إرساله إلى الكهرباء لعمل المعاينات و المقايسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ .

كان المهندس على محمد عز عضو مجلس النواب قد تقدم بطلب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مرفقا بمذكرة تفصيلية خلال الاجتماع الأخير مع النواب بديوان عام المحافظة، وعرض فيها مشكلات وجود أسلاك الضغط المتوسط بوسط القرى، ووافق رئيس الوزراء على اعتماد المبلغ حلا لتلك المشكلة، وخاطبت الوزارة مكتب المحافظ للبدء فى العمل رسميا بالمبلغ المبدئى 15 مليونا على أن يستكمل العمل على مدار 3 سنوات .

وأكد المهندس على عز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا، أن وزارة التخطيط والمتابعة، وافقت على اعتماد مبلغ 60 مليون جنيه لتعديل خطوط الجهد المتوسط، المار على المناطق السكنية، موزعة على 3 أعوام بدءا من العام الحالي.

وخاطب مكتب الوزير، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية قائلا " بالإشارةإلى كتاب سيادتكم رقم 810 بشأن طلب المهندس على محمد عز عضو مجلس النواب، تعديل خطوط الجهد المتوسط المار من المناطق السكنية، بتخصيص 60 مليون جنيه موزعة على 3 أعوام، اعتبارا من عام 2016 / 2017.

>وأضاف الخطاب تم موافقتنا من حيث المبدأ على إدراج أعمال تعديل، خطوط الجهد المتوسط، المار على المناطق السكنية، بمقترح خطة ديوان عام المحافظة، للعام المالى 2016 / 2017، بمبلغ 15 مليون جنيها حتى يتسنى البدء فى الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث الخطرة، والحفاظ على أرواح المواطنين .

وطالب الخطاب من محافظ الغربية موافاة الوزارة، بمقايسة تفصيلية، معتمدة من وزارة الكهرباء، مرفقا بها برنامجا زمنيا للتنفيذ .



>

النائب على عز



>

خطاب وزارة التخطيط



>

موافقة المحافظ على التنفيذ

النائب على عز يحصل على موافقة الأبنية التعليمية بإحلال وتجديد وإنشاء 8 مدارس بطنطا