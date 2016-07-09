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علماء أمريكيون يتوصلون لفيروس غامض وراء أحد أسباب العقم بين النساء

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علماء أمريكيون يتوصلون لفيروس غامض وراء أحد أسباب العقم بين النساء علماء أمريكيون يتوصلون لفيروس غامض وراء أحد أسباب العقم بين النساء
توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن الفيروس الغامض المسبب لمرض "الهربس" من المحتمل أن يصيب بطانة الرحم بالعقم غير المفسر بين النساء.

وقالت الدراسة إن حوالى 25% من حالات العقم عند النساء غير المبررة ترجع لوجود هذا الفيروس فى بطانة الرحم، ليترك النساء مع عدد قليل من الخيارات الأخرى من علاج الخصوبة باهظة الثمن.

وأظهرت النتائج أن فيروس (هف-6A) يصيب بطانة الرحم فى 43% من النساء المصابات بالعقم غير مبرر.. ومع ذلك، لم يتم العثور عليه فى بطانة الرحم للمرأة خصبة.

وعلاوة على ذلك، فإن استجابة الجهاز المناعى للفيروس هف-6A يمكن أن تسهم فى جعل الرحم أقل مضياف إلى البويضة المخصبة.


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