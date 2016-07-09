بالفيديو.. جنازة رسمية لرجل الأعمال الخيرية الباكستاني «إدهي»

ذكر مسؤولون باكستانيون أن البلاد تشهد حداداً وطنياً اليوم السبت، في الوقت الذي بدأت فيه جنازة رسمية لرجل الأعمال الخيرية عبدالستار إدهي الذي توفي مساء أمس الجمعة في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.

وقال نجله فيصل إدهي إن والده (88 عاماً)، الناشط في مجال الخدمة المجتمعية، توفي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، في عيادة عندما توقفت كليتاه عن العمل خلال غسيل الكلى، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتعد مؤسسة إدهي المملوكة له هي أكبر منظمة خيرية في باكستان وتدير أكبر خدمات سيارات الإسعاف في البلاد وكذلك العديد من دور الأيتام وشبكة من مئات العيادات ومنازل إيواء النساء والعديد من مشاريع الرعاية الاجتماعية الأخرى.

ولد إدهي في عائلة من الطبقة المتوسطة في عام 1928، في مدينة جوجارات في الهند قبل تقسيم شبه القارة الهندية، وبدأ إدهي عمله الخيري بمركز للرعاية الصحية في كراتشي في خمسينيات القرن الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إقامة جنازة رسمية ويوم حداد وطني، وقال: “إذا كان هناك من يستحق أن يدفن وهو مكفن بالعلم الوطني فيكون هو (إدهي)”.

وذكر الجيش أنه من المتوقع أن يحضر الوزراء الباكستانيون ورئيس هيئة الأركان راحيل شريف الجنازة.

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