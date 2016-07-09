سؤال #في_القمة – أنور سلامة يُجيب لـ في الجول: هل تُكرر ما فعله جوزيه أمام الزمالك؟

هل يتوقع أن يُكرر مارتن يول ما فعله مانويل جوزيه أمام الزمالك؟ وهل إذا كنت مديرا فنيا للأهلي حاليا ستفعل مثل جوزيه في 2007؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه أنور سلامة المدير الفني الأسبق للأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في قمة الجولة الأخيرة يوم السبت من الدوري المصري. قمة تأتي بعد حسم لقب الدوري لصالح الأهلي قبل جولتين من النهاية.

وتتشابه الظروف بين قمة يوم السبت وقمة موسم 2006-07 وقتها كان الأهلي قد حسم لقب الدوري وواجه الزمالك في الجولة قبل الأخيرة.

وفضل مانويل جوزيه إراحة نجوم الأهلي، فهل يفعل يول نفس الشيء؟

يقول أنور سلامة لـFilGoal.com: "إذا كنت مديرا فنيا للأهلي حاليا لن أفعل ما فعله جوزيه".

وأوضح "سأدفع بالتشكيل الأساسي للأهلي. مع مانويل جوزيه الأهلي كان يمتلك كل اللاعبين الجيدين في مصر والزمالك وقتها كان يعاني".

وواصل "مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة. لابد من الظهور بها بكل القوة الضاربة ومشاركة اللاعب الأقوى والأجهز".

وأكمل حديثه قائلا: "دعونا لا ننسى، الزمالك الموسم الماضي توج بالدوري والكأس والأهلي أفسد فرحته بعد الفوز عليه في الدوري".

وأتم "مانويل جوزيه إذا كان هو المدرب حاليا لن يلعب بالاحتياطي أمام الزمالك".

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