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تقرير #في_القمة – مجد لم يتحقق من 24 عاما في انتظار حلمي إذا فاز الزمالك على الأهلي

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تقرير #في_القمة – مجد لم يتحقق من 24 عاما في انتظار حلمي إذا فاز الزمالك على الأهلي تقرير #في_القمة – مجد لم يتحقق من 24 عاما في انتظار حلمي إذا فاز الزمالك على الأهلي

أمام محمد حلمي المدير الفني للزمالك فرصة لتحقيق مجد لم يتحقق لمدرب مصري منذ 24 عاما كاملة، إذا استطاع الأبيض تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة المقبلة يوم السبت.

وحسم الأهلي الدوري قبل جولتين من نهايته فيما يتقابل القطبين في ختام المسابقة، ولكن الدربي يضع أمورا بعيدة عن الدرع على المحك.

إذا حقق حلمي الفوز على فريق المدرب مارتن يول، سيكون المدرب المصري الأول الذي يقود الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلي منذ أن قاد الراحل محمود الجوهري الزمالك للانتصار على الأهلي 2-0 في 17 أبريل 1994 بهدفي إيمانويل أمونيكي ومحمد صبري.

وقبلها، كان الجوهري قد قاد الزمالك للفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بهدف أيمن منصور التاريخي.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يتغلب الزمالك على الأهلي في كل البطولات سوى 8 مرات في أخر 54 لعبوا في 24 عاما.

وفي تلك الـ8 مواجهات، قاد الزمالك مديرا فنيا أجنبيا.

المواجهة الأولى كانت في الدوري يوم 5 ديسمبر 1999، حين تفوق الزمالك بهدفي بشير التابعي وإسماعيل كوليبالي على هدف علاء إبراهيم، وكانت بقيادة الألماني أوتو فيستر.

أما الثانية، فكانت تحت قيادة فيستر أيضا وفاز الزمالك 3-1 بهدفي حسام حسن وهدف مدحت عبد الهادي وسجل للأهلي علاء إبراهيم يوم 2 مارس 2001.

مع أوتو فيستر أيضا، فاز الزمالك 2-1 في 23 نوفمبر 2001 بهدفي حازم إمام وسجل للأهلي علاء إبراهيم أيضا.

وفي 19 أبريل 2003، تفوق الزمالك مع مديره الفني البرازيلي كارلوس كابرال على الأهلي 3-1 بأهداف حسام حسن وعبد الحليم علي وجمال حمزة، فيما سجل للأهلي أحمد بلال.

المواجهة الخامسة كانت بقيادة البرتغالي نيلو فينجادا، وكانت في 21 نوفمبر 2003 حين سجل جمال حمزة هدفا وحيدا فاز به الزمالك على الأهلي.

أخر مواجهات فينجادا فاز فيها الزمالك على الأهلي 2-1، هدفين لبشير التابعي وعبد الحليم علي نصروا الأبيض على الأحمر الذي سجل له محمد أبو تريكة في 15 مايو 2004.

المواجهة السابعة كانت بقيادة فرنسية لهنري ميشيل، حين فاز الزمالك في 21 مايو 2007 بهدفي جمال حمزة وتامر عبد الحميد – أخر مرة فاز الزمالك فيها على الأهلي في الدوري.

أخر فوز للزمالك على الأهلي كان بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا في نهائي كأس الموسم الماضي، وبالتحديد في 21 سبتمبر 2015 بهدفي باسم مرسي.

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