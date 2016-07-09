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مجلس الوزراء يمد حجز أراضى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج لـ21 يوليو

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مجلس الوزراء يمد حجز أراضى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج لـ21 يوليو مجلس الوزراء يمد حجز أراضى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج لـ21 يوليو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مد حجز الأراضى بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، ووحدات مشروعى "الرحاب" و"مدينتى"، حتى 21 يوليو الجارى، نظرا لكثرة الإجازات والأعياد فى هذه الفترة.

وقال الوزير، يتم حاليا الحجز بالموقع الإلكترونى "www.nuca.gov.eg"، لمرحلة جديدة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، كما تم أيضاً فتح باب الحجز لـ1320 وحدة سكنية بمشروع "مدينتى" بالقاهرة الجديدة، و1248 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب، للمصريين بالخارج، موضحاً أن الوحدات كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.


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