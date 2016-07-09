بدء رابع جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا

بدأت منذ قليل محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، رابع جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، بتهمة إيواء هاربين من العدالة بمبنى نقابة الصحفيين.

وتستمع المحكمة، اليوم السبت، لشهود النفى فى القضية، وهما محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومدير مبنى النقابة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.

اليوم.. رابع جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة