أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء رابع جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا

Google+ Print
بدء رابع جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا بدء رابع جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا
بدأت منذ قليل محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، رابع جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، بتهمة إيواء هاربين من العدالة بمبنى نقابة الصحفيين.

وتستمع المحكمة، اليوم السبت، لشهود النفى فى القضية، وهما محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومدير مبنى النقابة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.


>اليوم.. رابع جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365