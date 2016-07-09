القبض على عامل قتل صاحب محل بسبب مشادة مع شقيقه فى صلاة العيد بعين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على عامل بمطبعة وراء تسديد طعنة بالصدر لصاحب محل، ما تسبب فى وفاته، وذلك لاعتقاده بالتشاجر مع شقيقه بالمسجد أثناء صلاة العيد، وهو ما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض أدى لوفاته، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارا من مستشفى المطرية، باستقبالها "أحمد ر ز" 25 سنة، صاحب محل، توفى إثر إصابته بجرح طعنى فى الصدر.

انتقل رجال مباحث القسم، وتبين من خلال الفحص حدوث مشادة كلامية بين "محمود إ م" 24 سنة، عامل بمطبعة، وبين أحد المصلين "بمسجد محمد أغا" أثناء صلاة العيد، وتطورت إلى مشاجرة تدخل خلالها شقيق الأخير "محمد إ م" 18 سنة، عامل بمطبعة، وتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التى أودت بحياته اعتقادا منه بتشاجره مع شقيقه.

ومن خلال الأكمنة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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