بالصور.. كواليس فيلم «عسل أبيض» لسامح حسين

كتب: هاني صابر

حصلت”أونا”، علي كواليس تصوير فيلم”عسل ابيض”، للفنان سامح حسين ، والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، وينافس ضمن أفلام عيد الفطر المبارك.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول طفل صغير لعائلة ثرية يتم اختطافه على يد عصابة، ويقع العديد من مظاهر الكوميديا أثناء محاولة إعادة الطفل إلى أهله .

فيلم “عسل أبيض”، بطولة سامح حسين وميريهان حسين ولطفى لبيب وبيومى فؤاد وشيماء سيف وأحمد راتب وطاهر أبو ليلة، من تأليف محسن رزق ومن إنتاج أيمن عبد الباسط وأحمد عبد الباسط ومن إخراج حسام الجوهرى.