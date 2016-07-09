الحكم على مدير أمن القليوبية الأسبق في “قتل متظاهري 25‎ يناير” سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية الأسبق، و3 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة يناير 2011، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى اتهمت “لاشين” والمتهمين بقتل متظاهرى 25 يناير بمنطقة شبرا الخيمة، كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، حيث أكدوا براءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم.

وقضت محكمة النقض فى وقت سابق، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة اللواء فاروق “لاشين” و3 من كبار مساعديه، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.