أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الحكم على مدير أمن القليوبية الأسبق في “قتل متظاهري 25‎ يناير” سبتمبر المقبل

Google+ Print
الحكم على مدير أمن القليوبية الأسبق في “قتل متظاهري 25‎ يناير” سبتمبر المقبل الحكم على مدير أمن القليوبية الأسبق في “قتل متظاهري 25‎ يناير” سبتمبر المقبل

اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية الأسبق، و3 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة يناير 2011، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى اتهمت “لاشين” والمتهمين بقتل متظاهرى 25 يناير بمنطقة شبرا الخيمة، كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، حيث أكدوا براءة المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم.

وقضت محكمة النقض فى وقت سابق، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة اللواء فاروق “لاشين” و3 من كبار مساعديه، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا