وزير الداخلية يكرم أمين شرطة استضاف مسنة مصابة بـ«الزهايمر» لحين العثور على أهلها

أناب وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، اليوم السبت، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال لتكريم أمين الشرطة محمد محمود البربري من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، لما قام به من دور إنساني عظيم فى رعاية مسنة.

وكان أمين الشرطة قد شاهد أثناء عودته من عمله برصيف محطة قطار كفر الزيات، مسنة مصابة بالزهايمر ، وتبين له

> عدم وجود محل إقامة لها وفشلت كل المحاولات للتوصل لأهليتها، واتخذ الإجراءات القانونية، بالإضافة لقيام قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بنشر صورة لها في محاولة أخرى للتوصل لأهليتها دون جدوى.

واستضافها أمين الشرطة بمسكنه لحين تدبير محل إقامة لها بإحدى دور رعاية المسنين، ولدى العرض على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قرر تكريم الأمين المذكور مع تحمل الوزارة لكافة نفقات استضافة المسنة بدور رعاية المسنين.