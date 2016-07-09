أخبار عاجلة

مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - لقاء مع والد العريف أسماء أحمد شهيد تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الداخلية يكرم أمين شرطة استضاف مسنة مصابة بـ«الزهايمر» لحين العثور على أهلها

Google+ Print
وزير الداخلية يكرم أمين شرطة استضاف مسنة مصابة بـ«الزهايمر» لحين العثور على أهلها وزير الداخلية يكرم أمين شرطة استضاف مسنة مصابة بـ«الزهايمر» لحين العثور على أهلها

اللواء مجدي عبدالغفار، وزير (أرشيفية)الداخلية

أناب وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، اليوم السبت، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال لتكريم أمين الشرطة محمد محمود البربري من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، لما قام به من دور إنساني عظيم فى رعاية مسنة.

وكان أمين الشرطة قد شاهد أثناء عودته من عمله برصيف محطة قطار كفر الزيات، مسنة مصابة بالزهايمر ، وتبين له
> عدم وجود محل إقامة لها وفشلت كل المحاولات للتوصل لأهليتها، واتخذ الإجراءات القانونية، بالإضافة لقيام قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بنشر صورة لها في محاولة أخرى للتوصل لأهليتها دون جدوى.

واستضافها أمين الشرطة بمسكنه لحين تدبير محل إقامة لها بإحدى دور رعاية المسنين، ولدى العرض على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قرر تكريم الأمين المذكور مع تحمل الوزارة لكافة نفقات استضافة المسنة بدور رعاية المسنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا