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أخبار الصومال..حركة الشباب الصومالية تهاجم مركزا للشرطة شمال شرق كينيا

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أخبار الصومال..حركة الشباب الصومالية تهاجم مركزا للشرطة شمال شرق كينيا أخبار الصومال..حركة الشباب الصومالية تهاجم مركزا للشرطة شمال شرق كينيا
هاجم أكثر من مائة من عناصر حركة الصومالية فى الصومال، ليل الجمعة السبت، مركزا للشرطة شمال شرق كينيا، وأصابوا شرطيا واحدا بجروح، واستولوا على أسلحة وذخائر، كما اعلنت الشرطة الكينية.

وقد حصل الهجوم على مركز ديف فى منطقة وأجير، القريبة من الحدود الصومالية، فى حوالى الساعة الأولى فجرا.

وقال قائد الشرطة الكينية جوزف بوانى أن "عناصر الشرطة تصدوا لعناصر حركة الشباب وحملوهم على التراجع، على رغم أن عددهم يفوق المائة، وقد جاءوا على متن ثلاث شاحنات، وعلى رغم لجوئهم إلى القصف الكثيف من مدافع الهاون".

وذكر مصدر فى الشرطة طلب التكتم على هويته، أن المهاجمين استولوا على 13 بندقية من نوع آى. كاي-47 الهجومية وعلى اكثر من 10 الاف طلقة وعلى بزات عسكرية.

تعرض مركز ديف فى إبريل لهجوم، وأصيب آنذاك ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح. وسرقت آلية أيضا خلال الهجوم الذى شارك فيه حوالى مئة من مقاتلى حركة الشباب التى تدور فى فلك تنظيم القاعدة.
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