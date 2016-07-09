قائد قوات الطوارئ بالسعودية: سلامة وأمن الحجاج أمر يستحق منا التضحية

قال اللواء ركن خالد قرار الحربى قائد قوات الطوارئ الخاصة بالسعودية: "إن الأمن باق والإصرار على تحقيق سلامة وأمن الحجاج مطلب وأمر يستحق منا التضحية".

‏وشدد قائلا "سنضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الوطن".

وأكد اللواء ركن خالد قرار الحربى فى حديثه لقناة الإخبارية، أن الجنود الذين استشهدوا فى التفجير الإرهابى بالمدينة المنورة كانوا يقومون بدورهم دفاعا عن المعتمرين والزوار قائلا " نحن مستمرون فى واجبنا بحماية ضيوف الرحمن".

وأضاف من هذا الموقف نؤكد أننا مستمرون فى خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين.

وأردف هذا واجبنا وقوات الطوارئ تقوم بدور كبير كما هى قوات الأمن والقوات المسلحة بالإضافة إلى الجهات المتعاونة فى خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الأمن باق والإصرار على تحقيق سلامة وأمن الحجاج هذا مطلب وأمر يستحق منا التضحية.. وزملاؤنا ضحوا فى هذا الموقف، واستشهدوا دفاعا وحماية للحجاج والمعتمرين، وهذا ما حصل فى تفجير المدينة المنورة.

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