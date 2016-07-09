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الكويت: 5 ملايين دولار من الهدايا الذهبية في أيام العيد الثلاثة

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الكويت: 5 ملايين دولار من الهدايا الذهبية في أيام العيد الثلاثة الكويت: 5 ملايين دولار من الهدايا الذهبية في أيام العيد الثلاثة

أرشيفية

قال الخبير والرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت رجب حامد إن مبيعات “عيادي الذهب” تخطت المليون ونصف المليون دينار(5 ملايين دولار) في أيام العيد الثلاثة وحدها.

وأكد رجب لصحيفة الراي الكويتية السبت، أن قطاع الذهب والمجوهرات كان خاملاً نسبياً قبل شهر رمضان، مُبيناً أن التداولات بدأت تتحسّن تدريجياً مع دخول “شهر الخير” حتى بلغت ذروتها أثناء إجازة العيد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رجب إن الإقبال لم يكن بسبب تحوّل الذهب بشكل تلقائي إلى ملاذ آمن للمستثمرين على خلفية الصدمة البريطانية، التي هزت الأسواق العالمية، بل أيضاً بسبب القدرة الشرائية المرتفعة للكويتيين من جهة وحرصهم على التقاليد والعادات الموروثة المتمثلة في شراء وتبادل الهدايا القيمة في المناسبات والأعياد.

من ناحية ثانية، رأى حامد أن السوق الكويتي يتصف بميزة “غريبة” لا توجد في الأسواق العالمية، تتمثل في حرص الكويتيين على شراء الذهب عند ارتفاع أسعاره، متوقعاً أن تستمر “صحوة” القطاع في الأشهر المقبلة.

وأشار حامد إلى أن إقبال الكويتيين خلال العشر الأواخر من رمضان، وأيام العيد انصب على السبائك والليرات الذهبية، موضحاً أن أحجام السبائك تتراوح بين 50 إلى 100 غرام، أما الليرات فيبلغ وزنها نحو 7.2 غرامات، لما يسمى بـ “الليرة الرشادية” ويوجد منها ربع ونصف ليرة، وكذلك “المخمسة” والتي تعادل 5 ليرات.

وأكد أن الأمر لم يتوقف على السبائك والليرات فقط، لكنه امتد إلى المشغولات والحلي بأنواعها المختلفة، مؤكداً أن مبيعاتها زادت إلى الضعف تقريباً منذ بداية شهر رمضان.

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