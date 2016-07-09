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القبض على عاطل وبائع يتاجران فى المواد المخدرة بأسيوط

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القبض على عاطل وبائع يتاجران فى المواد المخدرة بأسيوط القبض على عاطل وبائع يتاجران فى المواد المخدرة بأسيوط

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

ألقى ضباط مباحث أسيوط، القبض على عاطل وبائع يتاجران فى المواد المخدرة وبحوزتهم ما يقرب من نصف كيلو حشيش وكمية من الاقراص المخدرة خلال حملة أمنية.

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارآ من ادارة مباحث المخدرات، يفيد بضبط “س . م . ر”، 40 سنة – عاطل ومقيم بندر ديروط وبحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش تزن 400 جرام ومبلغ قدره 40 جنيهًا بقصد الاتجار، و”محمود. أ . م . ع”، 30 سنة – بائع ومقيم في الزاوية دائرة مركز أسيوط بحوزته 200 قرص مخدر ومبلغ 1530 جنيه من متحصلات البيع بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة وجارى العرض على النيابة .

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