إجراءات أمنية مشددة ومنع المصورين من دخول قاعة محاكمة نقيب الصحفيين

وصل خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، منذ قليل، إلى مقر محكمة جنح قصر النيل بعابدين، التي تعقد بها جلسة محاكمته ويحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم بتهمة “إيواء مطلوبين أمنيًا”.

وشهد محيط محكمة عابدين تشديدات أمنية، بالتزامن مع نظر المحاكمة، ومنعت قوات الأمن دخول الصحفيين والمصورين إلى قاعة المحكمة، تنفيذًا لتعليمات رئيس المحكمة.

ومن المقرر أن تستمع محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، لشاهدي الإثبات الخامس والسادس، في جلسة اليوم على خلفية واقعة إلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة.